Arthur Maia testa positivo para a covid-19, durante viagem a Portugal

O deputado federal Arthur Maia (DEM-BA) anunciou, nesta sexta-feira (19), no Twitter, que testou positivo para a covid-19, durante agenda em Portugal. O parlamentar afirma que permanecerá em quarentena na capital Lisboa, mas que seu quadro ainda é sem sintomas.

"Comunico a todos que testei positivo nessa semana para a covid-19 durante uma missão oficial em Portugal. Ficarei em quarentena em Lisboa, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. Estou me sentindo bem e sigo sem sintomas. Conto com a oração dos amigos", declarou o deputado.

Nos últimos dias, Portugal virou palco político e reuniu personagens nacionais em debates do Fórum Jurídico de Lisboa, organizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). O parlamentar, então, se encontrou com autoridades, a exemplo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Em foto publicada no Instagram na segunda-feira (15), Maia esteve com Lira na participação do fórum. A imagem também conta com a presença das deputadas Soraya Santos (PL-RJ) e Celina Leão (PP-DF) e do deputado Paulo Azi (DEM-BA). No mesmo dia, o parlamentar também se encontrou com o presidente da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia Nacional Portuguesa, Marcos Perestrello, e o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, Aécio Neves (PSDB-MG). Em nenhuma das fotos publicadas é utilizado o uso de máscara.

