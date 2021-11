Após serem excluídos de acordos com o Centrão, bolsonaristas radicais buscam espaço para candidaturas

Apoiadores mais radicais do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foram deixados de lado nos acordos eleitorais firmados pelo chefe do Executivo com partidos do Centrão. O próprio presidente ainda não definiu ao certo por qual legenda irá disputar as eleições, mas aliados próximos como o blogueiro Oswaldo Eustáquio e os ex-ministros Abraham Weintraub e Ernesto Araújo, devem ter a entrada vetada nestas siglas, principalmente em candidaturas a cargos de maior destaque.

Enquanto isso, os bolsonaristas mais fiéis, mesmo não sendo cotados pelo mandatário, mantêm seu apoio ao líder e ao mesmo tempo procuram espaço para se candidatarem em outros partidos. A primeira tentativa foi no PTB, no entanto a prisão do cacique da legenda, Roberto Jefferson, por ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF), impediu que esses planos seguissem.



Oswaldo Eustáquio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O blogueiro e apoiador ferrenho do presidente, foi um dos nomes excluídos por Bolsonaro dos alinhamentos políticos para 2022. Eustáquio chegou a ser preso por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes e está sob investigação dos inquéritos das fake news e das milícias digitais. O bolsonarista havia se filiado ao PTB, mas acabou sendo ameaçado de expulsão da sigla, após a prisão de Jefferson e deixou o partido.

Agora, Eustáquio tenta emplacar uma nova empreitada, dessa vez no PMN, sigla sem representação no Congresso. Ainda neste mês, o blogueiro se filiou ao partido, convidando inclusive, o ex-ministro da educação Abraham Weintraub para se candidatar a governador de São Paulo pela agremiação.

Sobre a exclusão nos planos de Bolsonaro de projetos políticos em siglas de mais destaque, Eustáquio confessou em entrevista ao jornal Metrópoles, que os apoiadores mais radicais estão com “espaço limitado” nesses grupos.

“Não temos lugar nesses partidos grandes do Centrão, que vêm trabalhando suas candidaturas já há algum tempo, e sabemos que o presidente Bolsonaro deve ir para um desses partidos”, disse, acrescentando em defesa ao mandatário que “as circunstâncias políticas levaram a essa situação”.

“Mas sabemos que há uma massa de eleitores que querem votar em candidatos conservadores, e estamos buscando oferecer essas candidaturas onde encontrarmos espaço. Porque não temos garantia sequer que o PL vá lançar o ministro Tarcísio a governador de São Paulo, então, nos sentimos na missão de formar um palanque conservador para oferecê-lo a Bolsonaro no ano que vem”, explicou o bolsonarista em entrevista ao jornal.



Ernesto Araújo

A compreensão do contexto político que leva a esta falta de espaço para nomes fiéis ao presidente, no entanto, não é uma atitude de todos os aliados de Bolsonaro. Um exemplo é o ex-chanceler Ernesto Araújo, que durante discurso recente fez declarações com críticas às escolhas do chefe do Executivo e de seu governo.

Na ocasião, Araújo reclamou da entrada do Centrão no governo, que segundo ele anulou o projeto Conservador original de Bolsonaro. “A maioria (dos governistas) eu acho que nunca quis enfrentar o sistema. Seja por falta de coragem, por falta de convicção ou por interesse pessoal de manter o sistema. (...) Surgiu aquela coisa de ‘precisamos fazer do Centrão a base do governo’, mas, na verdade, o que a gente viu foi que o governo virou a base do Centrão”, disparou o ex-chanceler.



Irmãos Weintraub

Abraham e Arthur Weintraub também não aparecem cotados pelo presidente para candidaturas de maior importância. O ex-ministro da educação, por exemplo, vem se envolvendo em polêmicas pelas redes sociais a fim de, talvez, chamar atenção do chefe do Executivo. Recentemente, Weintraub participou de uma live no Exército Brasileiro, onde declarou ter posicionamentos próximos ao “socialismo”.

Já o não menos polêmico irmão mais novo, Arthur Weintraub, que foi assessor especial de Bolsonaro, e é apontado pela CPI da Covid como coordenador do chamado ministério paralelo da Saúde, negou desentendimentos com o presidente. Também por meio de redes sociais, questionado sobre o assunto, ele explicou a seguidores: “nosso sobrenome inviabiliza acordos com o Centrão” e “o presidente decidiu por uma linha em que nosso sobrenome inviabiliza”.



Quem Bolsonaro decidiu manter?

Entre os aliados mais radicais, o presidente, no entanto, fez concessões a determinados nomes do governo pelos quais decidiu se esforçar para viabilizar candidaturas. Entre os privilegiados do mandatário estão o Ministro do Turismo, Gilson Machado, o secretário especial da cultura, Mario Frias, o presidente da Instituição Palmares, Sérgio Camargo e o ministro licenciado do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni.

As negociações de Bolsonaro com o PL já estão naturalmente complicadas, após desentendimentos entre o cacique do partido, Valdemar Costa Neto e o mandatário. Mas um dos agravantes maiores é certamente a liberdade que o presidente quer ter para indicar nomes de candidatos a cargos importantes. Mesmo este sendo o maior entrave, Bolsonaro resguarda esses nomes de confiança que deve lutar para levar consigo a partidos do Centrão.



Tags