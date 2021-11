Michel Temer defende que Brasil migre para o semipresidencialismo em 2022

O ex-presidente Michel Temer (MDB) defendeu a implementação do sistema semipresidencialista no Brasil. O ex-gestor disse que é possível que o Congresso Nacional estruture um projeto e o aprove até março de 2022. Temer defendeu a ideia em um fórum jurídico de Lisboa, em Portugal, e afirmou que só obteve sucesso quando ocupou a Presidência porque governou junto com o Congresso.



Em um painel sobre "Presidencialismo de Coalizão e Semipresidencialismo", o político brasileiro disse: “No Brasil, há muito tempo se fala em fazer uma grande reforma política, mas jamais se conseguiu levar adiante. Eu trouxe o Congresso para governar comigo não apenas porque era da nossa formação democrática […], mas o fato é que no presidencialismo você também não pode governar sem o Congresso Nacional”.

Em julho, o O POVO explicou o que é semipresidencialismo após o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) defender uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que institui o sistema no Brasil. Depois de receber críticas da oposição, que viu na ideia uma manobra para fortalecer o Centrão, Lira destacou que a mudança de sistema de governo, se aprovada, só valeria para as eleições de 2026.

De acordo com Temer, no atual sistema político brasileiro, a maioria parlamentar é "sempre instável”. Segundo o emedebista, “você tem partidos que apoiam o seu governo, mas na hora da votação metade vota a favor e metade vota contra”, explicou.

