Deputado bolsonarista Daniel Silveira pede votos a deputados para interromper sua ação penal no STF

O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), enviou carta à Câmara dos Deputados pedindo para os parlamentares votarem a favor da sustação, ou seja, da interrupção de sua ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já havia prometido pautar a votação, em plenário, do pedido do PTB para que Silveira deixe a prisão, até o final de novembro. A sigla alega que o parlamentar está filiado à agremiação. Enquanto isso, o PSL – partido ao qual Daniel permanece filiado segundo registros da Câmara – também protocolou requerimento de inclusão do pedido para a apreciação dos deputados.

Na carta, o bolsonarista defende que, uma vez apoiada a decisão do STF, “abre-se precedentes para que outros parlamentares sejam calados”. "Peço que vote pela sustação da ação penal, não somente por mim, deputado Daniel Silveira, um representante do povo, legitimamente eleito, mas por cada um dos senhores, também eleitos pelo povo e que futuramente poderão sofrer com essas arbitrariedades”, argumentou.

De acordo com a Constituição, a decisão final de manter a medida do STF é de responsabilidade da Câmara dos Deputados. Na ocasião da primeira prisão de Silveira, em 16 de fevereiro deste ano, o plenário, inclusive, ratificou a decisão do Supremo por 364 votos a 130.

O deputado é alvo de investigações tanto nos inquéritos das fake news quanto dos atos antidemocráticos, ambos com relatoria de Moraes. Por determinação do magistrado, Silveira foi preso ainda no início do ano em flagrante, por crime inafiançável, após ter divulgado um vídeo em que atacava os ministros da Corte.

Após um mês da prisão, Moraes determinou que o parlamentar permanecesse em regime domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Com a constatação de diversas infrações ao equipamento, em junho Silveira voltou ao cárcere.

No acontecimento mais recente, Alexandre de Moraes determinou a soltura do deputado federal, no início de outubro. Silveira ficou proibido, no entanto, de usar redes sociais e de fazer qualquer contato com outros investigados no inquérito das fake news e no inquérito que apura atos contra a democracia – à exceção dos outros deputados federais citados nessas apurações.

No pedido que enviou a Câmara, o parlamentar afirma que "somente quem passou pelas agruras do cárcere de forma indevida e em patente violação à imunidade parlamentar (...) pode falar do perigo que é a violação dos direitos insculpidos na Constituição Federal e das consequências de uma prisão sem questionamentos. Para aprovar a sustação é necessário ao menos 257 votos, ou maioria absoluta dos 513 deputados.



*Com informações do jornal Folha de S. Paulo

