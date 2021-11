Ciro sobre Moro: foi um juiz incompetente e garantiu impunidade a Lula

O ex-ministro e pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) disparou contra o ex-ministro Sérgio Moro (Podemos) - seu potencial concorrente na disputa de 2022. Para Ciro, Moro não tem vivência para ser candidato à Presidência da República e se mostrou um magistrado "incompetente" por, segundo ele, "garantir a impunidade" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Uma pessoa que simplesmente não tem vivência nenhuma. Você pode ter toda qualidade do mundo, mas mesmo como juiz revelou-se um juiz incompetente — e isso quem declara é o Supremo Tribunal Federal. Incapaz de fazer com equilíbrio, com isenção um processo que acaba devolvendo a impunidade para um governo que foi um dos mais corruptos da história brasileira, que é o governo do Lula", disse o pedetista em entrevista à CNN.

Ciro questionou ainda quais são as propostas do ex-juiz da Lava Jato e a compreensão que ele tem do "drama social brasileiro", citando o desemprego e inflação.

Em junho deste ano, o STF decidiu que Moro foi parcial ao julgar Lula no processo do tríplex do Guarujá (SP). Pouco tempo antes, no dia 8 de março, o ministro Edson Fachin anulou todas as condenações contra o petista sentenciadas por Moro na Justiça Federal do Paraná. Com a decisão, Lula recuperou a elegibilidade, estando apto a disputar a presidência da República em 2022.

Para o pedetista, Moro "garantiu a impunidade" de Lula e de pessoas que integraram seu governo "porque trocou os pés pelas mãos e, ao invés de ser um juiz severo e equilibrado, foi um politiqueiro que usou a magistratura para para sua ambição desmedida".

Pesquisa eleitoral mais recente, da Genial Investimentos e Quaest Consultoria, divulgada na semana passada, apontou que Lula lidera a disputa para as eleições de 2022, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Já Moro aparece em terceiro lugar, empatado tecnicamente com Ciro.

