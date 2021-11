Após STF suspender emendas de relator, Pacheco se reúne com Fux e promete transparência

Segundo o presidente do Senado, há cerca de R$ 8 bilhões parados após a decisão do STF de suspender a execução dessas emendas

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reuniu-se com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, na última quarta-feira, 17, e disse que o Congresso deve elaborar uma forma de ampliar a transparência na distribuição das chamadas emendas de relator. A reunião entre os líderes é uma tentativa de resolver novo impasse entre os Poderes.

A transparência das emendas de relator foi questionada em ações apresentadas por partidos políticos de oposição no STF e no Tribunal de Contas da União (TCU). Na semana passada, o Supremo decidiu, por 8 votos a 2, manter uma decisão da ministra Rosa Weber que determinava a suspensão da distribuição dessas emendas no esquema que ficou conhecido como "orçamento secreto".

"Há um impasse hoje relativamente a esse tema e que nós estamos buscando resolver à luz do que já é a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal e tomando, portanto, as providências da parte do Congresso. O Executivo certamente tomará suas providências, para que possamos alinhar os Três Poderes em função da questão do orçamento público", disse Pacheco.

Segundo o presidente do Senado, há cerca de R$ 8 bilhões parados após a decisão do STF de suspender a execução dessas emendas. Ele defendeu a liberação e disse discordar de declarações de parlamentares de oposição de que essas verbas eram usadas pelo governo para beneficiar apenas deputados e senadores ligados à base do governo.

"Nossa intenção é fazer ato conjunto da Câmara e do Senado que possa aferir com detalhes a destinação de recurso de 2020 e 2021 e pensar para 2022, à luz da decisão do STF, alterações na resolução submetida ao Congresso que vise conferir mecanismos e outros métodos em acréscimo àquilo que era realidade até então determinada", concluiu o senador, que disse que a ideia é que se possa saber com mais clareza para onde vão as verbas.

