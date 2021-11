Saiba quem é Affonso Pastore, o "posto Ipiranga" de Sérgio Moro

O economista Affonso Pastore foi anunciado por Sérgio Moro como seu conselheiro econômico para 2022. Pastore foi presidente do Banco Central, é doutor em economia e colunista do Jornal O Estado de S. Paulo.

O ex-juiz Sérgio Moro, recém filiado ao Podemos, e nome que a sigla vem investindo para ser candidato à Presidência, anunciou nesta quarta-feira, 17, o economista Affonso Pastore como seu conselheiro econômico para 2022. Durante entrevista ao programa “Conversa com Bial”, o ex-ministro do governo Bolsonaro apontou Pastore como parte da equipe que ele vem montando para discutir os problemas econômicos do Brasil.

Moro não revelou mais nomes deste grupo, porém, argumentou que Pastore é “um dos melhores do país”. “No nível macroeconômico quem tem me ajudado é um economista de renome, um dos melhores nomes do país, alguém que eu conheço há muito tempo, que é o Affonso Celso Pastore", disse durante a entrevista.

Affonso Celso Pastore, de 82 anos, é doutor em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo (FEA-USP). O guru econômico de Moro iniciou sua vida pública ainda em 1966, quando foi assessor do Secretário da Fazenda de São Paulo, Delfim Neto, se tornando ele mesmo titular da pasta, em 1979.

Pastore foi presidente do Banco Central (BC) entre os anos de 1983 e 1985, durante o governo de João Figueiredo, nos últimos anos da ditadura militar. Além de ex-diretor da Faculdade de Economia da USP, o economista atualmente é colunista do jornal O Estado de S. Paulo e sócio de uma empresa de consultoria macroeconômica.

Terceira Via

Affonso Pastore tem se manifestado a favor de uma terceira via em declarações que vem dando desde o meio deste ano. A “terceira via” se caracteriza, atualmente, por uma movimentação dos partidos políticos para lançar nomes alternativos ao ex-presidente Lula (PT) e ao atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido), para as eleições presidenciais do próximo ano.

Em junho, Pastore disse em entrevista que, entre os nomes que despontam nas pesquisas de intenção de voto, ele preferia que o centro se organizasse para apoiar outra opção. "Lula e Bolsonaro são duas opções que eu odeio. Prefiro que o centro se organize", disse o ex-presidente do Banco Central.

O economista não poupa críticas aos presidenciáveis que representam a polarização do país. Em participação em evento promovido pelo Bradesco, no meio do ano de 2021, Pastore disparou que Lula é “corrupto”, enquanto Bolsonaro apresenta um governo “populista”.

Em outras ocasiões, o conselheiro de Moro chegou a reforçar sua esperança quanto à “terceira via”. Em entrevista concedida ao jornal O Valor, em julho, o ex-presidente do BC afirmou que o país corria riscos de perpetuar alguns erros do passado caso opte por reelejer Bolsonaro ou Lula.

Coincidência ou não, Pastore, recém anunciado como “posto Ipiranga” de Sérgio Moro, passa a fazer parte da equipe do presidenciável que atualmente é um dos principais nomes que representam a chamada “terceira via” para as eleições de 2022.

Rixa com Paulo Guedes

Além de suas duras avaliações contra Bolsonaro e Lula, Affonso Pastore também é um ferrenho crítico do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do governo bolsonarista no âmbito econômico como um todo. Para Pastore, o “populismo” do mandatário influenciou diretamente na piora dos preços e indicadores do mercado. Segundo o economista, o chefe do Executivo está mais preocupado em “vencer as eleições do que resolver os problemas econômicos do País”.

Em setembro, Guedes e Pastore trocaram farpas, quando o ex-presidente do BC concedeu entrevista ao UOL afirmando que o governo de Bolsonaro não tinha “ministro da Economia”. “Não há política econômica, consequentemente, não temos ministro da Economia. Ele no fundo é um propagandista do governo Bolsonaro. Está sendo uma peça no tabuleiro político do presidente Bolsonaro. Ele não é uma peça que está encaixada dentro do tabuleiro no qual se deve jogar um jogo e produzir reformas que aumentem a eficiência da economia brasileira”, declarou ao portal.

Em resposta, Guedes criticou o fato de Pastore ter “trabalhado com o governo militar” e não ter feito “nada” durante esse período. “Affonso Pastore, que trabalhou com o governo militar, do Figueiredo, que foi um caos, que tocou fogo no Brasil, porque fez uma política errada, ele estava no Banco Central, não fez nada, e está me criticando porque estou ajudando um presidente democraticamente eleito. Ele ajudou um governo que não foi democraticamente eleito. Tinha que ficar quieto e ter uma velhice digna”, disparou.

Erros do passado, soluções para o futuro

Affonso Pastore recentemente lançou o livro “Erros do passado, soluções para o futuro" (Penguin). A obra é dividida em sete capítulos, e debate temas como hiperinflação, milagre econômico, crise da dívida externa, câmbio e problemas fiscais.

No mês passado, Pastore cedeu entrevista para a revista Istoé, na qual comentou o lançamento do livro. Na ocasião, o conselheiro econômico de Moro reforçou alguns erros cometidos no presente, que podem e devem refletir num futuro próximo, como a “falta de uma agenda econômica” de Bolsonaro e Guedes. “O ano que vem será extremamente difícil”, disse Pastore sobre a crise econômica no País.

A publicação foi compartilhada pelo próprio Sérgio Moro, nesta quarta-feira, 17, em suas redes sociais. A foto do livro de Pastore foi postada horas depois do anúncio do economista como membro da equipe econômica do ex-juiz.



