MPCE pede condenação de prefeito de Aracati por promover aglomerações

O Ministério Público do Ceará (MPCE) ajuizou, nesta quarta-feira, 17, uma ação civil contra o prefeito de Aracati, Bismarck Maia (PTB), por danos morais coletivos. A acusação diz respeito às aglomerações ocorridas no município durante o 4º Festival de Gastronomia e Cultura da Cidade, ocorrido entre 12 e 14 de novembro. O órgão ainda cobra do gestor uma multa de R$ 500 mil e determina que o chefe do Executivo se abstenha de realizar eventos sociais que descumpram as normas sanitárias vigentes.

De acordo com o MPCE, durante os três dias de evento promovido pela prefeitura, foram realizados shows públicos sem qualquer observância das regras sanitárias impostas contra a contaminação da Covid-19.

A ação civil pública (ACP), movida por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Aracati, toma como prova publicações feitas nas redes sociais. A mesma promotoria já havia feito uma recomendação ao município, no último dia 12, pedindo o cumprimento das medidas sanitárias.

Segundo o MPCE, o que foi observado é que houve, de forma reiterada, e sem qualquer pudor por parte da Prefeitura, o descumprimento das determinações vigentes.



