Líderes do PT temem que mercado tente tirar Lula para colocar Alckmin, diz colunista

Com a possibilidade de Geraldo Alckmin (PSDB-SP) ser vice da chapa do ex-presidente Lula na disputa pela sucessão de Jair Bolsonaro em 2022, algumas lideranças do PT temem possíveis movimentos para que tentam derrubar o petista e substituí-lo pelo tucano em um eventual futuro governo. A informação é da coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

No pensamento de determinada ala petista, o ex-governador é confiável e não faria movimentos para derrubar Lula. Porém, Alckmin seria um nome de agrado da "direita" e do mercado financeiro, o que facilitaria a movimentação pela queda de Lula caso o governo enfrente uma grave crise.

Setores do partido acreditam que o impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido) não aconteceu, pois o vice-presidente Hamilton Mourão poderia assumir a Presidência. Na lógica de membros do PT, seria pior ter o general na liderança do Brasil do que manter Bolsonaro.

Já nomes que defendem a chapa com o tucano afirmam que, para ser retirado, é preciso primeiro estar no poder. Ou seja, para enfrentar um eventual processo de impeachment, Lula deve primeiro ser eleito em 2022, sendo a aliança com Alckmin necessária para tal objetivo.