Dirigentes do PL assinam nota reforçando alinhamento para filiação de Bolsonaro

O texto também destaca a autonomia do presidente nacional coligação, Valdemar Costa Neto, para "conduzir e decidir sobre a sucessão presidencial e a filiação do presidente Jair Bolsonaro"

Em nota enviada à imprensa, os presidentes dos diretórios estaduais do Partido Liberal (PL) reforçam que a legenda está alinhada para receber o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e apoiá-lo em "todos os Estados".

A nota foi assinada nesta quarta-feira, 17, após reunião na sede nacional do PL, em Brasília. A ação acontece após o adiamento do ato de filiação de Bolsonaro ao partido, previsto inicialmente para o dia 22, e boatos de um desentendimento entre ele e Costa Neto.

Na última semana foi notícia na imprensa uma intensa troca de mensagens entre os dois que teria terminado em insultos. A suposta briga começou quando o presidente da República quis colocar Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ), filho dele, no comando do Partido Liberal em São Paulo. O que foi negado por Valdemar Costa Neto.

Bolsonaro teria reagido com fúria à negativa, mas o presidente do PL respondeu à altura: “você pode ser o presidente da República, mas quem manda no PL sou eu”, disse. Neste momento, o mandatário xingou Costa Neto, que devolveu a ofensa estendendo-a aos filhos do presidente. "VTNC você e seus filhos".

Em coletiva de imprensa, Bolsonaro negou que a conversa tenha existido. “Não sei como divulgam uma matéria de que eu teria trocado ofensas com o Valdemar Costa Neto. Eu nem conversei com ele por telefone. [Houve] uma rápida troca por (sic) zap, já estava negociando”, disse, durante agenda em Dubai.

Após o episódio, a filiação de Bolsonaro ao PL que, segundo ele, já caminhava "99%" de chance de ser concretizar, se tornou motivo de incerteza.

