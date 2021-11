Comentarista da Jovem Pan que fez comentário antissemita é exonerado do gabinete de Campos Machado

O deputado estadual Campos Machado (Avante) exonerou o jornalista José Carlos Bernardi, que era funcionário comissionado de seu gabinete na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), após as declarações de cunho antissemita durante participação no "Jornal da Manhã", da Jovem Pan News, nesta terça, 16. A exoneração será publicada no Diário Oficial desta quinta, 18. A informação é da coluna de Mônica Bergamo para a Folha.

Bernardi atuava como assessor de imprensa do deputado desde maio, com um salário mensal de R$ 12.144,27. Concomitantemente, ele integrava o quadro de comentaristas da Jovem Pan.

À coluna da Folha, Bernardi afirmou que o pedido de exoneração partiu de si. "O deputado não tem nada a ver com isso, não tem o que avaliar."

Em nota, o deputado Campos Machado, por sua vez, afirma que "por princípios, tenho o hábito de respeitar o inalienável direito de opinião de qualquer cidadão, inclusive a de todos os meus funcionários. No entanto, em face da gravidade da opinião emitida por meu assessor, e tendo em vista os excelentes laços de amizade e respeito que tenho com a comunidade judaica, não poderia deixar de manifestar meu repúdio ao comentário, como o fiz ontem mesmo, tão logo tomei conhecimento da referida notícia".

O parlamentar prossegue: "Em nome do excelente relacionamento que sempre tive com a comunidade e da amizade pessoal que desfruto com inúmeros judeus, tendo inclusive sido autor do projeto de lei que criou em São Paulo o Dia Estadual de Lembrança do Holocausto, não poderia continuar contando com os serviços profissionais do autor desse absurdo pronunciamento".

Bernardi é comentarista da Jovem Pan News e disse no ar que o Brasil enriqueceria como a Alemanha "se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico deles".

Após repercussão negativa, o comentarista tentou se retratar nas redes sociais e alegou que foi "mal-entendido". "Peço desculpas pelo comentário infeliz que fiz hoje no jornal da manhã, primeira edição, ao usar um triste fato histórico para comparar as economias brasileira e alemã. Fui mal-entendido. Não foi minha intenção ofender a ninguém, a nenhuma comunidade, é só ver o contexto do raciocínio. Mas, de qualquer forma, não quero que sobrem dúvidas sobre o meu respeito ao povo judeu e que, reitero, tudo não passa de um mal-entendido. Obrigado", escreveu.

