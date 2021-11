Camilo Santana reconduz Elizabeth Chagas para cargo de defensora pública geral

A atual defensora é reconduzida ao cargo após vencer as eleições internas com 54% dos votos, figurando, assim, o primeiro lugar da lista tríplice enviada ao governador

O governador Camilo Santana (PT) anunciou nesta quarta-feira, 17, o nome de Elizabeth Chagas para o cargo de defensora pública geral do Estado no biênio 2022-2023. A atual defensora é reconduzida ao cargo após vencer as eleições internas com 54% dos votos, figurando, assim, o primeiro lugar da lista tríplice enviada ao governador.

"Escolhi hoje o nome da defensora pública Elizabeth Chagas para dar sequência como Defensora Pública Geral do Estado para o biênio 2022-2023. Elizabeth é a primeira da lista tríplice que me foi enviada, após votação recente dos defensores públicos do Ceará. Desejo a ela muito sucesso no novo mandato", escreveu Camilo nas redes sociais.

Elizabeth foi vitoriosa na eleição interna para Defensor Público-Geral que aconteceu no último mês de outubro. Ela saiu a frente do defensor Rubens Lima, integrante do Conselho Superior da Defensoria (Consup), que totalizou 51,01%. A atual defensora teve maioria nas três urnas eletrônicas (Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral).

Histórico

Elizabeth Chagas ingressou na Defensoria Pública do Ceará em 2006 e é a atual defensora pública geral do Ceará, eleita para o biênio 2020-2021. Formada em Direito pela Unipê, na Paraíba, seu estado natal, é especialista em Direito de Família.

Iniciou sua atuação pelo interior e trabalhou nos municípios de Várzea Alegre, Crato e Maranguape. Em Fortaleza, já atuou no Juizado da Mulher e no Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Nudem), desenvolvendo ações de enfrentamento à violência contra às mulheres, principalmente àquelas da periferia e de acampamentos rurais e adolescentes de escolas públicas.

Titular do Núcleo de Habitação e Moradia, Elizabeth idealizou os projetos Mulher Sem Medo, com sistema de monitoramento eletrônico 24h, Mulher Agrária e Autonomia Já, para estimular a defesa contra a violência.

Durante atuação na Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC), a defensora participou inicialmente da Comissão de Mobilização e depois assumiu a Diretoria Jurídica e de Prerrogativas. Ocupou o cargo de secretária executiva da ADPEC, de 2016 a 2019 e participa do Fórum Justiça desde sua criação e lançamento no Ceará. É também membro do conselho deliberativo do Instituto Maria da Penha.

Sobre os projetos a serem implantados, a defensora garante ter projetos em andamento para a melhoria nas condições de trabalho dos servidores e no atendimento. “É possível avançar ainda mais. Em termos de tecnologia, vamos implantar a Central de Atendimento Remoto Integrada, incluindo Alô Defensoria, Sistema de atendimento via Whatsapp e aperfeiçoar a Dona Dedé, para coordenar atendimento, unificar informações e desenvolver novas tecnologias focadas no atendimento à distância”, destaca.

