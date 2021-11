Assembleia aprova medida para renegociação de dívidas do ICMS, IPVA, ITCD e Detran

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) aprovaram, nesta quarta-feira, 17, o projeto de lei que viabiliza o programa de parcelamento de dívidas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD).

De autoria do Governo do Ceará, a matéria abrange também dívidas adquiridas junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Ceará (Detran) e as decorrentes de operações de crédito efetuadas pelo extinto Banco do Estado do Ceará (BEC). O objetivo, segundo o líder do governo, deputado Júlio César Filho (Cidadania), é possibilitar um novo Programa de Refinanciamento de débitos fiscais e de operações de crédito junto ao Estado.

"O objetivo é minimizar os impactos financeiros provocados pela pandemia da Covid-19 e que dificultaram a adimplência de várias empresas. Vale ressaltar que a matéria é derivada de um convênio realizado pelo CONFAZ e aprovado, de forma unânime, pelos 27 estados, com concordância do Governo Federal", ressaltou o parlamentar, relator da matéria.

Com a medida, o Executivo espera arrecadar R$200 milhões. Segundo o parlamentar, a facilidade do parcelamento é um "alívio" que deve estimular a retomada do crescimento econômico por meio de pessoas e empresas.

