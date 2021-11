Senador aciona a Polícia Federal após foto do filho ser exposta nas redes sociais

Contarato foi fotografado com a família por um homem identificado como Giovani Loureiro, que compartilhou a imagem no Facebook

O senador da República Fabiano Contarato (Rede-ES) registrou boletim de ocorrência na Polícia Federal (PF) após ter a foto do filho de 7 anos exposta nas redes sociais. A ocorrência se deu durante um momento de lazer do parlamentar com a família na praia de Itapoã (ES).

Contarato foi fotografado por um homem identificado como Giovani Loureiro, que compartilhou a imagem em seu perfil no Facebook. A publicação se referia a Contarato com termos como "lixo" e sugeria que o senador levou o filho adotivo para "fazer marketing". O filho do senador, Gabriel, de 7 anos, aparecia na imagem.

"Eu agora há pouco na minha praia e vem esse infeliz, sem vergonha, e ainda traz o filho adotivo pra fazer 'marketing'! Aqui no ES esse senador de merda jamais será reeleito!!! Fora Contarato!! (...) Fui muito infeliz em votar em você, meu maior arrependimento", comentava.

O senador comentou o caso após ficar sabendo da fotografia. "Tudo parecia correr bem: retornamos, após esse breve passeio recreativo, sem qualquer inconveniente. Algumas horas depois, recebi um print, primeiro no Whatsapp e, após, em minha conta no Instagram, dando conta de uma postagem preconceituosa que me agredia e destilava inadmissível ódio contra meu pequeno Gabriel", escreveu o senador em nota.



Contarato foi xingado na mesma postagem, mas disse que "nada foi tão doloroso, porém, quanto ver seu ultraje gratuito contra o Gabriel, uma criança inocente de sete anos, que teve sua imagem exposta nas redes e foi menosprezado apenas por ser meu filho”. O ódio é uma doença perversa: desumaniza suas vítimas e as submete a toda sorte de violência", concluiu.



