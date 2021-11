Roma é exonerado e deve voltar à Câmara para propor emendas a Orçamento

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira publica a exoneração "a pedido" de João Roma do cargo de ministro da Cidadania. Roma tem mandato de deputado federal pelo Republicanos da Bahia e deve voltar à Câmara Federal para apresentar emendas ao Orçamento de 2022.

Na semana passada, Onyx Lorenzoni, que também tem mandato de deputado pelo DEM gaúcho, se licenciou do cargo de ministro do Trabalho e Previdência para propor emendas individuais ao orçamento do ano que vem.

Depois dessa passagem pela Câmara, os dois deputados devem retornar à chefia dos seus respectivos ministérios no governo de Jair Bolsonaro.

No caso de Onyx, a assessoria do ministério afirmou que ele deve retornar ao cargo de ministro em até dez dias, contados do último dia 11.

