Paulo Guedes omitiu que filha é diretora de offshore, diz deputado

O ministro da Economia, Paulo Guedes, teria omitido do governo que a filha é diretora da offshore, que o economista mantém nas Ilhas Virgens Britânicas, de acordo com o deputado Elias Vas (PSB-GO). As informações são da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.

Vas faz parte da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, para onde Guedes enviou, na semana passada, documentações sigilosas. O material, segundo o parlamentar, mostra que o ministro foi diretor da offshore de 2014 a 2019, enquanto sua filha, Paula Drumond Guedes, desde 2015.

O deputado afirma que ao entrar no ministério da Economia, o titular da pasta não teria apresentado essa informação na Declaração Confidencial de Informações (DIC). A DCI deve ser encaminhada à Comissão de Ética, dez dias após a posse das autoridades públicas abrangidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal. Este material deve conter informações de bens e rendas, e informações sobre situação patrimonial ou pessoal que possa suscitar conflito com o interesse público.

"Entendo que a empresa está sob suspeita. É no mínimo muito estranho Guedes ter omitido essas informações. Por isso, é importante que o Ministério Público Federal analise o extrato de desempenho dessa offshore para saber se não foi beneficiada por informações privilegiadas que Guedes obteve por ser ministro", disse Elias Vas à coluna.

A informação de que Paulo Guedes mantem uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas foi divulgada em outubro pelo “Pandora Papers”, projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), que conta com veículos jornalísticos de diversos países.

O Pandora Papers, que investigou paraísos fiscais de políticos ao redor do mundo, também apontou que Guedes havia aberto a Dreadnoughts em 2014, tendo sua esposa e filha como acionistas. Até 2015, a conta offshore tinha US$ 9,55 milhões (R$ 23 milhões à época / R$ 50 milhões na cotação atual).

Com a publicação das informações sobre o paraíso fiscal, o ministro afirmou que a empresa é legal, foi declarada e que havia se afastado da gestão antes de assumir o cargo no governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). No entanto, até o momento, o economista não se manifestou a respeito da ligação da esposa e da filha com a offshore.



