Onyx Lorenzoni afirma que filiação de Bolsonaro ao PL terá "um bom final"

O deputado federal Onyx Lorenzoni comentou os impasses na filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao PL, adiada após divergências entre o mandatário e o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Licenciado temporariamente do cargo de ministro do Trabalho e Previdência Social, Lorenzoni afirmou, em entrevista ao Jornal da Manhã, nesta terça-feira, 16, que as conversas entre Bolsonaro e Costa Neto devem “caminhar tudo para um bom final”.

A filiação do chefe do Executivo ao PL estava marcada para o próximo dia 22. No entanto, no domingo, 14, o partido informou divergências entre os dois lados, a respeito do apoio na eleição para o governo de São Paulo. De acordo com a sigla, o presidente Costa Neto tomou a decisão de adiar a oficialização após "intensa troca de mensagens" com Bolsonaro.

Ainda no domingo, o mandatário confirmou que haviam pendências a serem resolvidas com o presidente da legenda. "A gente não vai aceitar por exemplo em São Paulo apoiar alguém do PSDB", afirmou o ex-capitão. Um dos entraves na filiação é justamente o fato de Bolsonaro querer autonomia para indicar aliados, o que atrapalha os planos do PL para o apoio à candidatura do tucano Rodrigo Garcia ao governo paulista.

Na entrevista desta terça-feira, contudo, Onyx disse que a decisão do impasse deve ser tomada em breve. “O presidente está tranquilo. Muitas das coisas que foram faladas na imprensa não correspondem à realidade”, explicou, acrescentando que havia conversado também com Costa Neto.

“Eu conversei também com o presidente do Partido Liberal, o Valdemar da Costa Neto, e as conversas estão caminhando. Acho que deve caminhar tudo para um bom final dentro de duas ou três semanas, que é o prazo acordado entre o presidente e o próprio partido”, afirmou o parlamentar que faz parte da base de apoio a Bolsonaro desde 2017.

Sobre os entraves no apoio de um nome ao governo de São Paulo, o ministro licenciado afirmou que a indicação de candidatos “é muito importante e relevante" numa “candidatura como a do presidente Bolsonaro, que atrai a maioria da população brasileira e que tem um grupo significativo de atuais detentores de mandato parlamentares e senadores que irão disputar a próxima eleição”.

“Trata-se de poder construir esse entendimento que dê tranquilidade ao presidente, com o olho na eleição do ano que vem e na governabilidade posterior”, acrescentou o parlamentar, que atualmente é filiado ao DEM, mas deve acompanhar Bolsonaro na filiação ao PL.

Onyx também reforçou que, para o presidente “que vem transformando o Brasil e tem muito para fazer nos próximos anos”, é fundamental “poder ter uma boa base na Câmara dos Deputados e poder ampliar a sua base política no Senado Federal”.

O parlamentar explicou que a discussão é delicada e por isso é acompanhada de perto por toda a base próxima a Bolsonaro. Assim, os aliados do mandatário se empenham na “busca da construção que ajude para que o presidente na eleição do próximo ano para que ele tenha os melhores palanques em todos os Estados”, disse na entrevista.

“Para onde o presidente migrar, a maioria dos ministros, deputados e senadores que o acompanham também devem fazer esse movimento. Por isso que é delicado essa conversação. Ela envolve uma série de Estados, uma série de candidaturas que vão de deputado estadual a federal, senador, governador”, disse. “Eu acredito que essa construção vai ser bem feita e nós vamos chegar, como o presidente brinca, a um casamento que vai ser feliz”, concluiu Lorenzoni.



