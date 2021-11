Mauro Filho sobre Moro candidato: "Não tem nenhum projeto de nada"

Um dos pedetistas mais próximos de Ciro Gomes, Mauro Filho disse que o ex-juiz teve "luta equivocada" em seu histórico no âmbito do poder Judiciário

O deputado federal Mauro Filho (PDT) criticou nesta terça-feira, 16, o anúncio de pré-candidatura do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, recém filiado ao Podemos. Ao programa Jogo Político, o parlamentar, secretário licenciado do Planejamento, disse que o ex-juiz "não tem projeto de nada" e teve "luta equivocada" em seu histórico no âmbito do poder Judiciário.

"O Moro não tem nenhum projeto de nada. Ele tem essa luta equivocada que cometeu com excessos no âmbito de julgamentos do Poder Judiciário, trocou isso pela política e não deveria fazer isso. E aí tem vários indícios de possíveis parcialidades que foram feitas. O que o Moro pensa sobre inflação e emprego? bNada. isso é um mero lançamento como há no Brasil", criticou o deputado".



Neste sentido, o deputado minimizou ainda possibilidade de Moro, que vem aparecendo bem posicionado em pesquisas de opinião, "roubar" holofotes de Ciro Gomes como uma possibilidade de terceira via na eleição de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags