Mauro Filho diz que crise entre Bolsonaro e PL não surpreende: "Ainda vai demorar"

De volta às atividades parlamentares após se licenciar na secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Sepog), o deputado federal Mauro Filho (PDT) disse nesta terça-feira, 16, que nenhum parlamentar da Câmara dos Deputados, em Brasília, está surpreso com os problemas do processo de filiação do presidente Jair Bolsonaro com o Partido Liberal (PL). A manifestação foi realizada durante entrevista ao programa Jogo Político.

Inicialmente marcada para o dia 22 de novembro, a filiação do presidente foi adiada nesta terça-feira, 16, em comum acordo entre Bolsonaro e dirigentes da sigla, confirmando uma nota divulgada pelo partido no último domingo, 14. Em Dubai, Bolsonaro confirmou que a manifestação do PL foi divulgada após acordo com o presidente do partido, o ex-deputado Valdemar Costa Neto.

A jornalistas, o presidente disse ser “difícil” viabilizar a filiação para acertar o que chamou de “casamento” com a sigla, e afirmou ainda ter “muita coisa a conversar” antes do ato de filiação. Segundo Mauro, a crise ocorre por falta de diálogo entre a presidência do partido com membros ainda insatisfeitos com Bolsonaro.

"A gente aprende na vida que você fazer acordos só de cúpula, sem que a base tenha o mínimo de indicador de aceitação, isso nunca dá certo. Aqui em Brasília, ninguém está surpreso nessa questão. Ele [Valdemar] tentou fazer um acordo de cima para baixo, alguns estados não estavam sabendo", disse o deputado.

Segundo o parlamentar, o PL foi altamente criticado pelo presidente durante a campanha eleitoral de 2018. "Tem gente que está muito sentida ainda com as acusações graves de ladroagem, isso acaba ferindo não só o processo político, mas acaba ferindo o pessoal e essa dificuldades, para poderem ser resolvidas, não faz sentido ser de curto prazo ou de cima para baixo", avaliou.

As acordos para uma eventual filiação ainda devem demorar, destaca o deputado. "Aqui em Brasília está todo mundo achando que essa coisa ainda vai demorar. Não é só depois do dia 22 e 23 não, vamos ter mais alguns dias para poder encontrar a solução que o presidente quer resolver em relação ao próprio PL", destacou Mauro, defensor de um melhor processo participativo entre os demais integrantes da sigla no processo para "criar um alicerce melhor nessa decisão".

