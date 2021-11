Jogo Político entrevista deputado federal Mauro Filho nesta terça; assista

O deputado federal está temporariamente licenciado da secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag) para discutir a polêmica PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados

O Jogo Político desta terça-feira, 16, recebe o deputado federal e secretário licenciado do Planejamento, Mauro Filho (PDT). Entre os temas a serem debatidos com o parlamentar, estão a votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos Precatórios, a visita conturbada do presidente Jair Bolsonaro a Dubai e os problemas do chefe do Executivo para se filiar ao PL.

Acompanhe ao vivo:

No quadro "Confronto das Ideias", o deputado federal André Figueiredo (PDT) e o advogado Rodrigo Marinho vão falar sobre a proposta de privatização da Petrobras. Logo depois, o "Histórias do Poder", com Érico Firmo, analisa sobre como os argumentos do passado contra as leis anti-escravidão ecoam até hoje.

