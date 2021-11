Fabio Faria tem encontro com Elon Musk e anuncia vinda do bilionário ao Brasil "em breve"

Em visita aos Estados Unidos, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, esteve com o bilionário Elon Musk para tratar de uma parceria com a SpaceX em projeto que visa conectar regiões remotas do Brasil com internet por satélite.

"Em breve, @elonmusk estará no Brasil para conectarmos as escolas rurais e protegermos a Amazônia utilizando a tecnologia da SpaceX/Starlink. A gente no @govbr não tem otimismo e não tem pessimismo, a gente faz acontecer!!! Eu acredito no Brasil!!", escreveu o ministro em seu perfil no Twitter, nessa segunda-feira, 15.

Eu acredito no Brasil!! pic.twitter.com/qjEUAPAlBc

Segundo o ministro, a parceria também poderá ajudar na preservação da Amazônia. A ideia é que a cobertura de internet no local facilite o monitoramento realizado pelo governo.

A companhia espacial tem cerca de 4.500 satélites que orbitam em baixa altitude. A categoria inclui equipamentos que ficam em órbita a até 2.000 km de altitude. Como comparação, aviões comerciais voam a cerca de 10 km acima do solo.

Faria esteve na fábrica da SpaceX, na Califórnia, onde se reuniu com Gwynne Shotwell, diretora de operações da empresa. Em seguida, ele viajou ao Texas e se encontrou com Elon Musk, diretor e fundador da SpaceX.

"Estamos querendo fazer uma parceria com eles [SpaceX], com o governo brasileiro, para conectar todas as escolas rurais que estão faltando, as comunidades indígenas, todos os locais remotos no Brasil", anunciou o ministro.

O titular das Comunicações ainda se reuniu com a britânica OneWeb, que atua no mesmo setor, possui 350 satélites de baixa órbita e pretende dobrar a operação no próximo ano. Assim como a SpaceX, a empresa já pediu licença para a Anatel para operar no país.

O encontro com a OneWeb ocorreu na quinta-feira, 11, em Glasgow, cidade que sediou a COP 26, conferência do clima das Nações Unidas.

A outorga para o uso de satélites em baixa órbita não exige licitação, como o 5G, segundo o Ministério das Comunicações. "Trata-se de um processo administrativo de coordenação realizado pela Anatel."

Em 5 de novembro, o governo realizou o leilão do 5G, que movimentou R$ 47,2 bilhões e gerou obrigações para as operadoras vencedoras dos lotes nos próximos 20 anos.

Claro, Vivo e Tim, que arremataram lotes nacionais, terão de implementar projetos de conectividade em escolas públicas. Tim, Algar Telecom e Fly Link levaram lotes regionais que possuem a mesma exigência.

