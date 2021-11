Doria compra direitos de "O Homem Disparou", jingle popular em campanhas eleitorais de todo o país

O pré-candidato a presidente pelo PSDB e governador de São Paulo, João Doria, comprou os direitos do jingle “O Homem Disparou”, música conhecida por ser usada como paródia em campanhas eleitorais de todo o país. A canção, desta vez, irá embalar a reta final da campanha do tucano durante as prévias do partido e nas eleições de 2022.

A equipe de Doria comprou a música do grupo pernambucano Vilões do Forró e, com o acordo oficialmente firmado, a canção não poderá mais ser utilizada por outros candidatos.

A letra da música foi adaptada para o governador e a nova versão troca trechos como “tamo junto negada”, por “tamo junto tucanada”. Outra alteração aparece na passagem “Nunca foi sorte, sempre foi Deus”, que foi substituída por “Nunca foi sorte, sempre foi trabalho”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A letra com as novas nuances adequadas a Doria também dá ênfase à vacinação contra Covid-19, com a Coronavac, feito que foi capitaneado pelo político paulista. Ao invés de “trouxe a liberdade para o povo”, a paródia opta por “trouxe a vacina para o povo”.

Para a divulgação do hit eleitoral, a equipe de Doria também apostou em um vídeo cheio de memes do tucano, que já circula nas redes sociais. A montagem traz alfinetadas ao opositor do governador nas prévias partidárias do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Estima-se que o jingle “O Homem Disparou” tenha sido utilizado em campanhas de mais de 220 cidades nas eleições de 2020, podendo ser mais, pois muitas foram gravadas sem autorização. Na versão de Doria, a música foi gravada em ritmo de pisadinha, gênero derivado do forró que se popularizou nos últimos anos em todo o Brasil.

Confira um trecho do vídeo:

Doria compra direitos da música “O Homem Disparou”, jingle popular em campanhas de todo o país.



A paródia irá embalar a reta final da campanha do tucano nas prévias do PSDB.



Confira um trecho do vídeo que já circula nas redes sociais: pic.twitter.com/tHTwcM9E9e — Jogo Político (@jogopolitico) November 16, 2021

*Com informações da coluna de Mônica Bergamo para o jornal Folha de S. Paulo



Sobre o assunto Prévias do PSDB: Familiares e ex-auxiliares de Covas assinam manifesto pró-Doria

Pré-candidatos do PSDB defendem conciliar crescimento econômico e preservação

João Doria e Arthur Virgílio acusam Eduardo Leite de pedir adiamento de prévias

Tags