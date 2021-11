Biografia de Lula foca nas origens do PT e coloca Lava Jato em segundo plano

A aguardada nova biografia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), escrita pelo jornalista Fernando Morais, deve focar na trajetória do petista, de sua infância pobre, às origens da fundação do Partido dos Trabalhadores. As acusações contra Lula no âmbito da Operação Lava Jato, contudo, serão deixadas em segundo plano. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O primeiro volume da biografia será lançado nesta terça-feira, 16, com 17 capítulos, sem menções aprofundadas ao caso do triplex do Guarujá. O assunto só aparece brevemente em determinados trechos. Um dos momentos, se refere a um diálogo do ex-presidente com um de seus carcereiros, no qual ele afirma que sua condenação era absurda e que seus acusadores eram canalhas e covardes.

Sobre este acontecimento, que levou Lula à prisão, há também uma sucinta descrição num apêndice da obra. Nos dias que antecederam o momento em que o político se entregou à Polícia Federal, o biógrafo se limitou a reproduzir um trecho do discurso que o político fez na frente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, antes do episódio, quando negou as acusações reforçando que o apartamento nunca foi seu.

Morais declarou ao jornal que as referências presentes no livro pareceram a ele “suficientes para o leitor entender o que motivou a prisão". "As acusações contra ele foram todas derrubadas e o mais importante para mim é contar coisas que eu pude ver de perto e que a imprensa não deu”, complementou o jornalista ao explicar as opções que fez ao escrever a biografia.

Lula havia sido condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em três instâncias por causa do triplex no Guarujá. Porém, o Supremo Tribunal Federal anulou, no início deste ano, várias ações movidas contra o ex-presidente, após concluir que o ex-juiz Sergio Moro foi parcial durante os processos.

Essas vitórias influenciaram o início de uma campanha de reconstrução da imagem do petista. Lula se prepara para agora para disputar as eleições presidenciais em 2022 e dispara na liderança, de acordo com as últimas pesquisas de intenção de voto.

Detalhes da Biografia

O jornalista Fernando Morais, que conhece Lula desde a década de 1970, também é responsável por biografias de outras figuras celebradas, como a militante comunista Olga Benário Prestes e o magnata das comunicações Assis Chateaubriand.

Morais afirma ter realizado, pelo menos, 170 horas de entrevistas com o ex-presidente, além de ter acompanhado o petista em 18 viagens. O biógrafo também estava presente, junto a Lula, em momentos importantes como a concentração no sindicato, quando Moro decretou a prisão do ex-presidente.

O jornalista, que teve acesso a uma centena das milhares de cartas escritas pelo petista na cadeia, e reproduz uma dúzia desses escritos no livro. A obra, em dois volumes, também traz revelações que reforçam a ideia de que o ex-presidente foi alvo de perseguição.

Morais diz que a Polícia Federal instalou embaixo do sofá da sala de Lula um discreto microfone para escutas clandestinas, em março de 2016, ao realizar buscas no apartamento do político em São Bernardo do Campo. Além disso, o autor também declarou que a PF usou câmeras secretas para monitorar o que acontecia dentro do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, antes do petista se entregar.

O primeiro volume da biografia termina com as duas primeiras participações eleitorais de Lula, em 1982, quando se candidatou a governador de São Paulo (ficando em 4º lugar) e 1986, quando disputou o cargo de deputado federal e recebeu votação recorde.

Já o segundo volume da obra deverá ser publicado em 2023, se debruçando sobre os dois mandatos do petista como presidente da República, até a deflagração da Lava Jato e a crise que levou à deposição da presidente no seu segundo mandato.



