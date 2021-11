Autor de biografia de Lula relata vez em que a PF instalou microfone escondido no sofá do petista

O jornalista Fernando Morais, autor da biografia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), relata episódio em que a Polícia Federal (PF) instalou embaixo do sofá da sala do petista um discreto microfone para escutas clandestinas. O fato teria acontecido em março de 2016, quando agente realizaram buscas no apartamento do ex-presidente em São Bernardo do Campo.

O autor conta ainda que a PF usou câmeras secretas para monitorar o que acontecia dentro do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, antes do petista se entregar. A obra, em dois volumes, traz uma série de revelações que reforçam a ideia de que Lula foi alvo de perseguição no decorrer das investigações da Operação Lava Jato.

O primeiro volume da biografia foi lançado nesta terça-feira, 16, com 17 capítulos. Autor de biografia de nomes como Olga Benário Prestes e Assis Chateaubriand, Morais deve focar na trajetória do petista, de sua infância pobre, às origens da fundação do Partido dos Trabalhadores.

Morais afirma ter realizado, pelo menos, 170 horas de entrevistas com o ex-presidente, além de ter acompanhado o petista em 18 viagens. O biógrafo também estava presente, junto a Lula, em momentos importantes como a concentração no sindicato, quando Moro decretou a prisão do ex-presidente.

O jornalista, que teve acesso a uma centena das milhares de cartas escritas pelo petista na cadeia, e reproduz uma dúzia desses escritos no livro.

O primeiro volume da biografia termina com as duas primeiras participações eleitorais de Lula, em 1982, quando se candidatou a governador de São Paulo (ficando em 4º lugar) e 1986, quando disputou o cargo de deputado federal e recebeu votação recorde.

Já o segundo volume da obra deverá ser publicado em 2023, se debruçando sobre os dois mandatos do petista como presidente da República, até a deflagração da Lava Jato e a crise que levou à deposição da presidente no seu segundo mandato.

