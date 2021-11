Poderes têm que fazer autocrítica sobre suas atribuições, diz Pacheco em Lisboa

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu nesta segunda-feira, 15, que sua fala sobre a independência dos Três Poderes foi feita de forma genérica. "Minha fala foi no sentido macro. A República tem que funcionar com a separação dos Poderes, mas com harmonia", disse. "É importante que cada Poder faça autocrítica de suas atribuições, do que a lei permite que esse Poder faça. Porque esse é um fator de estabilidade. Não foi nada direcionado a absolutamente ninguém e a nenhum Poder", acrescentou.

Pacheco deu estas declarações a jornalistas em Portugal, após participar do IX Fórum Jurídico de Lisboa, que tem como tema "Sistemas Políticos e Gestão de Crises" e que é promovido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). No seu pronunciamento inaugural, entretanto, o presidente do Senado, que estava ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que os dois sabiam que não eram presidentes da República e que o presidente Jair Bolsonaro também deveria saber que não é presidente do Congresso.

