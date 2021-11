Lula fala da escolha de vice e diz ter "extraordinária relação de respeito" com Alckmin

Líder das pesquisas de intenções de voto, o ex-presidente Lula (PT) disse nesta segunda-feira, 15, apesar de ainda não discutir quem será seu vice em 2022, caso saia candidato ao Palácio do Planalto, mantém uma "extraordinária relação de respeito" com Geraldo Alckmin (PSDB). Em 2006, o petista e o tucano, também ex-governador de São Paulo, disputaram as eleições presidenciais.

Lula recordou a disputa e comparou a política ao futebol, alegando que mesmo após uma partida dura, as pessoas se encontram para discutir o próximo jogo. "Política é como futebol, você dá uma canelada no cara, ele cai chorando de dor, mas depois que termina o jogo, eles se encontram, se abraçam, vão tomar uma cerveja e discutir o próximo jogo. Política é assim. Nas divergências todo mundo joga bruto porque quer ganhar", escreveu.

Ainda no Twitter, o ex-presidente disse ter respeito pelo antigo adversário e que não há nada que aconteceu entre ele e Alckmin "que não possa ser reconciliado". "Tenho extraordinária relação de respeito com o Alckmin, fui presidente enquanto ele era governador. Não há nada que aconteceu entre nós que não possa ser reconciliado", afirmou Lula na rede sociais. Ele defendeu que ainda não discuti sua candidatura, mas quando decidir deve sair a campo para procurar alguém.

1 - Já tenho 22 vices... Enquanto ainda nem decidi se sou candidato. A escolha de um vice tem que ser levada muito a sério. Tem que ser alguém que some, e não que tenha divergência. — Lula (@LulaOficial) November 15, 2021

O ex-presidente tem hoje a preferência de 48% do eleitorado, de acordo com nova pesquisa de intenções de voto sobre a eleição presidencial de 2022. Já o presidente Jair Bolsonaro, que deve tentar sua releição, segue com 21% e uma reprovação em alta. Lula também aparece liderando na pesquisa de segundo turno.









