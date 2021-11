Bolsonaro critica possível chapa de Lula e Alckmin: "vale tudo por poder"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou a possível composição de chapa entre Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB) para a campanha presidencial de 2022. Para o atual chefe do Executivo, a possível aliança entre o ex-presidente e o ex-governador de São Paulo seria um “vale tudo pelo poder”.

Na última semana, Lula sinalizou a possibilidade de ter Alckmin como vice na corrida presidencial do próximo ano. O petista já havia dito que precisa de um vice que possa assumir a presidência durante as saídas dele pelo mundo em busca de recuperar a imagem do Brasil. Já o tucano declarou que a política precisa ser feita por quem tem apreço pela democracia, e que Lula possui essa qualidade. A união ainda depende da saída de Alckmin do PSDB.

"Olha, PT e PSDB nunca foram tão iguais... A partir do momento que eu vejo o Alckmin dizendo que Lula respeita a democracia, é sinal de que ele não entende nada fora do Brasil. Ele poderia ver como é o regime venezuelano, como está vivendo o povo. Uma ideologia apoiada pelo Lula. Convidaria o senhor Alckmin a conhecer o Projeto Acolhida, onde acolhemos venezuelanos que fogem de lá, da miséria e da violência", disse Bolsonaro sobre a possível união.

O mandatário está cumprindo agenda internacional nos Emirados Árabes Unidos, onde participa de eventos de parcerias comerciais e discussões para acordos bilaterais.

De lá, o presidente ainda reiterou que Alckmin veja antigos apoios de Lula antes de aceitar o convite do petista.

"Antes dele falar isso aí, ele deve ter conhecimento de onde o Lula apoiou, no passado, outros governos, antes de entrar no jogo do vale tudo pelo poder", completou.



