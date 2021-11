Vereadores se manifestam contra banheiro "multigênero" e causam polêmica nas redes sociais

Dois vereadores paulistas usaram seus perfis do Facebook para se manifestare contra um banheiro “multigênero” instalado em um fast food no município de Bauru. O vídeo publicado na última terça-feira, 9, e já registra mais de 30 mil visualizações, além de milhares de compartilhamentos, reações e comentários.

No vídeo, o vereador Eduardo Borgo (PSL) comenta que na segunda-feira, 8, foi ao fast food, ao lado do vereador Sergio Pereira Brum (PDT), conhecido como "Serginho Brum", e se deparou com o banheiro individual unissex. Ele defende que o banheiro serve de pretexto para a não-binariedade. “Daqui a pouco vira moda isso daí e nossas mulheres e crianças vão ser obrigadas a dividir o banheiro com homens, todos misturados”, disse Serginho Brum.

Em entrevista ao G1, Eduardo Borgo considerou protocolar um projeto de lei que proíba banheiros “multigêneros” em locais públicos. “Estou buscando se há algo na legislação, por enquanto não encontrei nada, mas, penso em apresentar o projeto de lei para regulamentar a proibição”, disse.

O parlamentar afirma que recebeu várias reclamações de pessoas incomodadas com o banheiro, alegando questões de higiene. Na sessão de segunda-feira da Câmara, os vereadores decidiram ir até o local para constatar e validar as reclamações.

“Principalmente mulheres reclamam bastante porque o homem urina em pé, e a mulher precisa sentar na mesma tampa que pode conter respingos. Fomos até o local, tiramos a foto e fizemos o vídeo para mostrar o descaso”, disse Eduardo. Ele defende ainda que o banheiro unissex que causa confusão na cabeça das crianças, que entendem que existem banheiros femininos e masculinos separados, e abre precedentes para banheiros coletivos.

“Deixei bem claro no meu vídeo que no fast food são banheiros unissex individuais, mas abrem precedentes para banheiros coletivos, o que seria um absurdo”, completou.