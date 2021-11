Doria e Leite trocam provocações sobre votos do PSDB a favor da PEC dos Precatórios

Doria criticou os votos de deputados do partido a favor da PEC dos Precatórios, de autoria do Executivo, durante a tramitação na Câmara dos Deputados.

Os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS), que disputam as prévias do PSDB para as eleições de 2022, trocaram provocações, em debate promovido, nesta sexta-feira, 12, pelo Estadão. O paulista criticou os votos de deputados do partido a favor da PEC dos Precatórios, de autoria do Executivo, durante a tramitação na Câmara dos Deputados.

“Os sete deputados de São Paulo que eu comando votaram contra. Orgulharam São Paulo e o PSDB. Nosso partido, por decisão da executiva, é um partido de oposição, não de adulação. Não faz o menor sentido o PSDB apoiar rompimento do teto de gastos e da Lei de Responsabilidade Fiscal.”

O governador gaúcho, então, perguntou se outros deputados que apoiam Doria e votaram a favor da proposta teriam sido “irresponsáveis e incompetentes”. Logo depois, Doria subiu o tom: “Os três que coordenam a sua campanha: Aécio Neves, Paulo Abi-Ackel e Rodrigo de Castro não só votaram a favor, como Rodrigo (de Castro, MG), como líder, orientou para que se votasse a favor do furo do teto de gastos. Eu respondo pelos deputados do estado de São Paulo.”

Insatisfeito com a fala de Doria sobre "comandar" deputados, Leite disparou: "Eu não acho que eu comande deputado. Eu busco convencê-los, com argumentos e sem fazer qualquer tipo de oferta indevida”, alfinetou.

Provocado, Doria rebateu: “Então, você precisa melhorar seus argumentos, porque seus deputados votam há meses com o Bolsonaro. Aqui em São Paulo, temos deputados que votam contra o Bolsonaro e contra a irresponsabilidade fiscal".