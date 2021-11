Bolsonarista Oswaldo Eustáquio se filia ao PMN e lança pré-candidatura a senador de São Paulo

O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio se filiou ao PMN, nesta quinta-feira, 11, e lançou sua pré-candidatura ao Senado de São Paulo. Na ocasião, o apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) convidou o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub para ser o candidato da sigla ao governo do estado.

No vídeo gravado, o presidente da legenda, João Garcia, deu as boas vindas ao bolsonarista recém-chegado ao partido. “A minha presença é para tornar o PMN a casa para os conservadores de São Paulo”, disse Eustáquio. Antes de se filiar ao PMN, ele era membro do PTB, mas foi expulso do partido após uma briga com aliados de Roberto Jefferson.

“Abraham, a casa é sua aqui e você é bem-vindo para ser candidato ao governo do estado de São Paulo, se assim o presidente aceitar. E quero dizer para vocês, meus amigos, São Paulo vai ter um candidato de direita conservadora e nós vamos ganhar a eleição”, afirmou o bolsonarista, concluindo sua fala.

O vídeo com a filiação do blogueiro foi publicado por Sandra Terena, ex-secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do governo e mulher de Eustáquio, em sua conta no Twitter.



Informe: O presidente do PMN 33 paulista João Garcia assinou a ficha de filiação de Oswaldo Eustáquio e lançou a pré-candidatura do jornalista de direita ao Senado da República por São Paulo e abriram as portas da sigla para Abraham Weintraub disputar o governo pelo partido. pic.twitter.com/KdPqBCxNhl — Sandra Terena (@sandraterena) November 11, 2021

Oswaldo Eustáquio teve suas redes sociais bloqueadas por um mandato judicial determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O blogueiro é investigado nos inquéritos das fake news e das milícias digitais e chegou a ser preso pela Polícia Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes.

