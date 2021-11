Ao vivo: acompanhe debate das prévias do PSDB com Doria, Leite e Virgílio

A ideia do partida é buscar uma alternativa à polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tornar viável uma candidatura de "terceira via"

Os pré-candidatos do PSDB à Presidência da República em 2022 participam nesta sexta-feira, 12, de debate promovido pelo Estadão. O evento conta com a participação dos governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS), além do ex-senador Arthur Virgílio (AM).

A ideia do partida é buscar uma alternativa à polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tornar viável uma candidatura de "terceira via". O evento serve como uma primeira etapa de definição das candidaturas.

