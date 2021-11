"Vivia disfarçado de juiz e agora quer se disfarçar de político", diz Ciro sobre Moro

O ex-governador do Ceará e pré-candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, criticou a entrada do ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro para a política. O pedetista disse, em publicação nas redes sociais, que Moro “vivia disfarçado de juiz e agora quer se disfarçar de político”.

"A candidatura de Moro só vai agravar sua crise de identidade. Ele vivia disfarçado de juiz e agora quer se disfarçar de político para resolver suas enormes contradições. Nenhuma das vestes lhe cabe", escreveu Ciro.

A candidatura de Moro só vai agravar sua crise de identidade. Ele vivia disfarçado de juiz e agora quer se disfarçar de político para resolver suas enormes contradições. Nenhuma das vestes lhe cabe. #CiroNaCNN

Nesta quarta-feira, 10, Ciro retomou a pré-candidatura após correligionários do PDT se reposicionarem contra a PEC dos Precatórios (23/2021).

Volto à luta porque meus companheiros de partido me deram um sinal muito generoso e corajoso e só fazem esse tipo de gesto aqueles que têm compostura. #CiroNaCNN — Ciro Gomes (@cirogomes) November 10, 2021

Uma pesquisa eleitoral lançada nesta quarta, pela Genial Investimentos e Quaest Consultoria, aponta a liderança do ex-presidente Lula para as eleições de 2022, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Contudo, o levantamento indica Moro e Ciro empatados no terceiro lugar.

Durante ato de filiação de Moro ao Podemos, realizado também na quarta, 10, o ex-ministro do governo Bolsonaro disse que o Brasil “não precisa de líderes com voz bonita, mas de alguém que ouça a voz do povo brasileiro”, defendendo o próprio legado enquanto juiz da Lava Jato.

Em entrevista ao UOL News, nesta quinta-feira, 11, Alvaro Dias (PR), líder do partido no Senado, garantiu que o ex-magistrado será candidato à Presidência.

Ainda durante a fala, o ex-juiz disse ter deixado o governo de Bolsonaro, até então seu aliado, por ter perdido apoio interno. Nesta quinta-feira, em conversa com apoiadores, o presidente ironizou a fala de Moro e apontou que o ex-ministro “não aprendeu nada” durante a passagem pelo governo.

"Não aprendeu nada... Ficou um ano e 4 meses e não sabe o que é ser presidente, nem ser ministro", salientou Bolsonaro.



