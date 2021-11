Vereadoras do Novo trocam agressões físicas em banheiro da Câmara de SP

As vereadores Janaina Lima e Cris Monteiro, ambas do Novo, partiram para a agressão física uma contra a outra dentro do banheiro da Câmara Municipal de São Paulo na noite desta quarta-feira, 10. Cris Monteiro diz ter sido agredida. Ela registrou boletim de ocorrência e realizou exame de corpo de delito na manhã desta quinta-feira, 11. A vereadora informou estar com marcas roxas evidentes no pescoço, que machucou o joelho na queda e teve escoriações.

Janaina diz ter reagido a agressões de Cris e informou que também registrará boletim de ocorrência contra a correligionária. A equipe da vereadora diz que a briga teve início ainda no Plenário e que Cris teria empurrado Janaina de uma escada.

A gota d’água da briga, de acordo com Cris, teria sido o fato de Janaina, líder do partido na Casa, não ter assegurado à colega tempo de fala na discussão sobre a reforma da Previdência. Janaina alega ter sido pressionada por Cris.

Integrantes do partido em São Paulo tentam conter os ânimos no diretório municipal. Interlocutores de ambas afirmam que elas têm relação apenas protocolar.

Um vídeo feito por câmeras de segurança da Câmara que circula entre vereadores mostra Cris "cercando" Janaina e pressionando-a contra a parede ainda dentro do Plenário da Casa na sessão de quarta-feira, e então as duas saindo pela porta lateral.

