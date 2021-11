Senadores entregam documentos à CPI da Prevent Senior em SP

Integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid do Senado entregaram nesta quarta, 10, o relatório final da comissão ao vereador Antônio Donato (PT), presidente da CPI que investiga a operadora de saúde Prevent Senior no âmbito do município. Estiveram presentes o vice-presidente da CPI do Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) , o relator Renan Calheiros (MDB-AL), além dos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Simone Tebet (MDB-MS).

Além do documento, que tem mais de mil páginas, os parlamentares prometeram entregar um arquivo de 1 terabyte com provas levantadas durante a investigação no Senado. "Os documentos serão fundamentais para que nós possamos desenvolver melhor nosso trabalho e avançar na investigação", afirmou Donato.

Simone Tebet disse que a homologação do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado pela Prevent e homologado ontem. "A partir do momento em que aceitam fazer uma retratação, estão confessando que realmente aplicaram o 'kit covid'", afirmou.

