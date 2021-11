"Onde há floresta há muita pobreza", afirma ministro do Meio Ambiente

A fala foi reproduzida no plenário da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow, na Escócia

Nesta quarta-feira, 11, o discurso de Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, foi alvo de críticas por ambientalistas, ONGs e cientistas. No plenário da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow, na Escócia, Leite disse: “Temos que reconhecer que onde há muita floresta há muita pobreza”. As informações são do O Globo.



Essa frase foi proferida pelo ministro no momento em que defendia o programa Floresta+, no qual pequenas propriedades recebem uma quantia compensatória por preservar uma proporção razoável de cobertura vegetal.

"Reconhecemos também que onde existe muita floresta também existe muita pobreza. E, para promover o desenvolvimento sustentável da região, criamos o Programa Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais Floresta, que busca fomentar o mercado de serviços ambientais, reconhecendo e remunerando quem cuida de floresta nativa", afirmou o ministro.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A fala acabou gerando muita repercussão, já que o Brasil abriga a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Joaquim Leite também defendeu que o desafio a ser "superado" é o de reverter a lógica de punição para a lógica do incentivo.



Tags