No MP do Rio, CPI da Covid pede punição a Carlos Bolsonaro por fake news

O chefe do MP do Rio afirmou que deve remeter as denúncias contidas no relatório da CPI para uma promotoria criminal, que dará sequência às investigações

Senadores integrantes da CPI da Covid visitaram nesta quinta-feira, 11, o Ministério Público do Rio de Janeiro. Na ocasião, eles cobraram punição ao vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O relatório final das investigações pediu o indiciamento dele por incitação ao crime.

Os senadores Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente, e Humberto Costa (PT-PE) se reuniram com o procurador-geral de Justiça do Rio, Luciano Mattos. Além de Carlos, a CPI também pediu que o MP-RJ prossiga com as investigações contra o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), preso por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

O chefe do MP do Rio afirmou que deve remeter as denúncias contidas no relatório da CPI para uma promotoria criminal, que dará sequência às investigações e decidirá se há elementos para denunciar Carlos e Jefferson. "Infelizmente ainda está solto", diz Aziz sobre Carlos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aziz endossou críticas ao filho do presidente. Ele defendeu que Carlos é o principal responsável pela difusão de notícias falsas sobre a pandemia no país, incentivando o uso de medicamentos ineficazes como a hidroxicloroquina e atacando as vacinas. "Estamos atrás de Justiça. O que o vereador Carlos Bolsonaro fez é crime".

Tags