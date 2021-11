"Ninguém aguenta mais essa velha" diz ministro do STJ em referência a colega

O ministro Francisco Falcão fez ligação para o colega Benedito Gonçalves no momento do voto da magistrada Assusete Magalhães. Gonçalves atendeu no viva-voz e foi possível ouvir a frase em suposta referência a ministra.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Francisco Falcão, fez ligação para o também magistrado, Benedito Gonçalves, durante sessão online para votação dos embargos de declaração no EAREsp 790.288, nesta quarta-feira, 10. No telefonema, atendido em viva-voz, Falcão diz que “ninguém aguenta mais essa velha”, em referência a colega que apresentava o voto no momento, a ministra Assusete Magalhães.

Antes que Gonçalves pudesse fechar o áudio da plataforma virtual, a frase do ministro pôde ser ouvida pelos demais participantes da sessão, que não esboçaram reação alguma. No momento, Assusete fez breve pausa no discurso de apresentação de seu voto, mas deu continuidade à fala. Enquanto isso, Benedito Gonçalves desliga o microfone e ri da situação.

O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou a respeito do ocorrido até então. Quanto à votação, os ministros decidiram, por cinco votos a quatro, acolher os embargos de declaração da Eletrobras, com efeito modificativo, para negar provimento ao EAREsp 790.288.

Assim, a empresa não necessitará pagar o acumulado de juros remuneratórios e de mora aos solicitantes do empréstimo compulsório sobre energia elétrica feitos depois do ano de 2005. A decisão dos magistrados liberou a Eletrobras de uma despesa estimada em R$ 11,4 bilhões.



