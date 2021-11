"Nesse projeto, não há espaço para medo" afirma mulher de Moro sobre filiação ao Podemos

A advogada tributarista Rosangela Wolff Moro, mulher do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, publicou fotos do evento da filiação do marido ao Podemos, nesta quarta-feira, 10, em Brasília. Moro deverá ser lançado como candidato a presidente pela legenda, para as eleições de 2022. Na postagem, Rosangela declarou que “não há espaço para medo” nesse projeto.

A publicação está disponível na conta da advogada no Instagram, no qual a esposa do ex-juiz escreveu: “Nesse projeto, não há espaço para o medo, não há espaço para reações agressivas, mas também não há espaço para timidez”.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Há um ano atrás, em novembro de 2020, Rosana havia afirmado, em entrevista à TV Globo, que uma possível candidatura de Sérgio Moro “não estava no radar” dos planos da família. Já em postagem também através das redes sociais, na semana passada, a advogada divulgou banner da filiação de Moro, reforçando seu “total apoio”.

No evento que marcou a entrada do ex-ministro para a política, Moro discursou como candidato. Entre as pautas, o recém filiado ao Podemos focou no combate à corrupção, sua maior aposta enquanto ex-juiz da Lava Jato.

"Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha. Chega de querer levar vantagem em tudo e enganar a população", afirmou, em um claro recado para o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Sérgio Moro foi ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro por pouco mais de uma ano, se demitindo em 2020, em ocasião na qual rompeu com o mandatário. Atualmente, Moro se lança como um candidato de terceira via para as eleições presidenciais, que une nomes para ser uma alternativa às candidaturas de Bolsonaro e Lula.

Sobre o assunto Moro se filia ao Podemos com discurso nacionalista

Veja a trajetória de Sérgio Moro até se filiar ao Podemos

Discurso de Sérgio Moro em sua filiação ao Podemos; leia na íntegra

Moro fala como candidato, prometendo força-tarefa contra pobreza e corrupção

'Não aprendeu nada', diz Bolsonaro sobre Moro

Com a filiação de Moro ao Podemos, a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 10, indica que o ex-juiz da Lava Jato já desponta como a potencial terceira via na polarização, aparecendo numericamente à frente de Ciro Gomes (PDT-CE).



Tags