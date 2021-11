Camilo, Ciro e outros políticos parabenizam cearense que venceu Miss Brasil 2021

Resultado do concurso foi divulgado nesta terça-feira, 9, e anunciou a vitória da cearense Teresa Santos

A vitória de Teresa Santos, 23, no concurso Miss Universo Brasil 2021 repercutiu no cenário político cearense. Vários políticos do estado, como Ciro Gomes (PDT) e Camilo Santana (PT), usaram suas redes sociais para celebrar a conquista de Teresa.

O governador do Ceará citou as etapas municipal e estadual que Teresa venceu até ser eleita Miss Brasil, e desejou boa sorte à cearense no concurso internacional Miss Universo.

Parabéns à cearense Teresa Santos, a nova Miss Brasil 2021. Atual Miss Maranguape e Miss Ceará, ela venceu o tradicional concurso nacional nesta madrugada e, agora, representará nosso estado e o país no Miss Universo, que será realizado em Israel no mês de dezembro.





Desejo boa sorte a Teresa Santos no concurso mundial! — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) November 10, 2021



O prefeito de Maranguape, Átila Câmara (Solidariedade), comemorou a conquista do título da Miss Brasil, que permite a ela participar do Miss Universo em dezembro, em Israel.





“Parabéns @teresabsantos, a Miss Universo Brasil 2021. De Maranguape para o mundo. Rumo ao Miss Universo”.

O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes ressaltou a origem cearense de Teresa e afirmou torcer pela vitória dela no Miss Universo.

Meus parabéns à Teresa Santos, minha conterrânea do Ceará que conquistou o Miss Brasil 2021! Que as belezas da nossa terra e a força do nosso povo sigam te inspirando! Ficaremos todos na torcida pelo título de Miss Universo. pic.twitter.com/pFv3bR5SQl — Ciro Gomes (@cirogomes) November 10, 2021





“Meus parabéns à Teresa Santos, minha conterrânea do Ceará que conquistou o Miss Brasil 2021! Que as belezas da nossa terra e a força do nosso povo sigam te inspirando! Ficaremos todos na torcida pelo título de Miss Universo.”

A deputada estadual Fernando Pessoa (PSDB) também disse que torce pelo título da Miss no concurso mundial. Fernanda declarou estar orgulhosa pelo fato de mais uma mulher cearense ser eleita Miss Brasil. Além do texto, ela compartilhou um vídeo em que Teresa aparece recebendo uma coroa, posando para fotos e desfilando.

"Parabéns, @teresabsantos, Miss Brasil 2021! Estaremos na torcida para o Miss Universo, que acontecerá em dezembro, em Israel. Sem dúvidas, o Ceará estará muito bem representado. Que orgulho ver mais uma mulher cearense ganhando o concurso!”

O deputado federal Capitão Wagner (Pros) também deu destaque à origem cearense de Teresa e a parabenizou pelos títulos de Miss Brasil e de Miss Ceará.

“Parabéns pra nossa Miss Ceará, ou melhor, parabéns pra nova Miss Brasil que vem do Ceará! A beleza de Maranguape conquistou o Ceará e o Brasil. Parabéns Teresa Santos!”.

Além disso, Capitão Wagner compartilhou, em seu perfil no Instagram, uma captura de tela que mostra seu tuíte e parabenizou Teresa na legenda da imagem.

Parabéns pra nossa Miss Ceará, ou melhor, parabéns pra nova Miss Brasil que vem do Ceará! A beleza de Maranguape conquistou o Ceará e o Brasil. Parabéns Teresa Santos! pic.twitter.com/vC6iM1QlWs — Capitão Wagner (@capitao_wagner) November 10, 2021

