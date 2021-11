Bolsonaro vai dar a maior canetada da história recente ao nomear 75 desembargadores

A nomeação do vasto número de magistrados em tribunais estratégicos vem preocupando especialistas do meio jurídico, que temem o aparelhamento das cortes pelo bolsonarismo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai dar a maior canetada da história recente do judiciário brasileiro ao nomear, no próximo ano, 75 desembargadores para seis tribunais regionais federais do país. As informações são da coluna de Mônica Bergamo para o jornal Folha de S. Paulo.

A ação – que está sendo avaliada pelo meio jurídico como um possível aparelhamento bolsonarista – será possibilitada por meio de medida aprovada pela Câmara em 8 de novembro, e permite o aumento de quase 50% das vagas em cinco tribunais. Serão viabilizados 57 cargos e mais 18 novos juízes a partir da criação de uma nova corte, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Minas Gerais.

Atualmente o Brasil conta com 139 desembargadores federais, e com a lei que será sancionada esse número irá para 214. Parte das indicações é reservada ao Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que formam listas submetidas aos tribunais e depois enviadas ao presidente da República.

Um dos interlocutores que vem sendo apontado como um dos preferidos de Bolsonaro para indicar o preenchimento das vagas é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, que chegou a integrar o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Seu gabinete já estaria recebendo os futuros candidatos.

A última palavra, no entanto, é do mandatário, que inclusive, está com a lei que cria os novos cargos em sua mesa aguardando apenas ser sancionada por ele.



