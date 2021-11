"A culpa é do Bolsonaro": oposição cria vídeo para explicar aumento no preço dos alimentos

Parlamentares de oposição ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicaram, nesta quinta-feira, 11, um vídeo explicativo sobre os motivos para o aumento dos insumos básicos, como alimentação, no Brasil. O conteúdo inicia avaliando que "o dólar explodiu desde que Bolsonaro virou presidente".

A primeira publicação foi realizada pelo deputado e líder da minoria na Câmara dos Deputados, Marcelo Freixo (Psol). No Twitter, o parlamentar marcou influencers na internet, entre eles o blogueiro Felipe Neto, e o comediante Gregorio Duvivier, críticos ferrenhos do presidente da República.



Tá caro e a culpa é do Bolsonaro! Vamos desmascarar o presidente! @felipeneto @gduvivier @MarceloAdnet @rafinhabastos @podpahpodcast

#Bolsocaro pic.twitter.com/A5nj5qbvEy
November 11, 2021

Confira o texto publicado no vídeo:

"Bolsonaro fez o valor do dólar explodir desde que virou presidente, mas você sabe o que isso tem a ver com o preço da sua comida? Vem comigo que eu vou te explicar. 60% de tudo que a gente compra no mercado é transportado por caminhões, caminhões são movidos a diesel e o preço do diesel é definido pelo valor do dólar, ou seja, quanto mais o dólar sobe, mais caro fica o combustível e o frete. E adivinha quem paga essa conta? Você mesmo?

O aumento do custo do combustível e do transporte acaba sendo incluído no preço do feijão, do arroz e na carne que você compra no mercado. O dólar deixa mais caro é o pãozinho que agente compra no café da manhã, porque o preço do trigo está atrelado ao valor da moeda americana.

Mas porque a culpa é do Bolsonaro? Porque em vez de trabalhar, ele só briga e cria confusão. o presidente sabotou o combate à pandemia, atacou a urna eletrônica, fez passada de tanque, ameaçou o STF, quem vai querer investir num país assim?

Não tem milagre gente. a instabilidade política só piora a crise econômica, e dólar alto só é bom para quem tem empresa em paraíso fiscal, como o Paulo Guedes. Para milhões de famílias pobres significa fome e miséria. Porque os preços aumentam, mas a renda do povo continua muito baixa. Não caia em fake news"



