PT celebra vitória de ditador nas eleições da Nicarágua

O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou nota de saudação ao ditador nicaraguense, Daniel Ortega, reeleito para o quarto mandato consecutivo. A reeleição foi rejeitada por governos das principais democracias ocidentais que questionam a lisura do processo eleitoral. A nota do PT retratou o pleito como “uma grande manifestação popular e democrática”.

“Os resultados preliminares, que apontam para a reeleição de Daniel Ortega e Rosario Murillo, da FSLN, confirmam o apoio da população a um projeto político que tem como principal objetivo a construção de um país socialmente justo e igualitário”, escreve a nota publicada na última segunda-feira e assinada pelo secretário de Relações Internacionais Romenio Pereira.

E segue: “Esta vitória será conquistada apesar das diversas tentativas de desestabilização do governo e do bloqueio internacional contra a Nicarágua e seu atual governo, uma situação que penaliza principalmente os mais pobres e necessitados”. Números oficiais da eleição dão conta de que Ortega venceu com 75% dos votos. O pleito ocorreu após prisões de opositores e possíveis adversários políticos na disputa presidencial.

A nota do PT não menciona perseguição a opositores nem a falta de liberdade de imprensa no país. No ranking mais recente da Organização Repórteres Sem Fronteiras sobre Liberdade de Imprensa, a Nicarágua ocupa apenas o 121ª lugar no mundo.

Nos últimos meses, o governo prendeu ao menos sete postulantes de oposição ao cargo presidencial com acusações de lavagem de dinheiro e traição. Dentre eles está a principal opositora Cristiana Chamorro, filha da ex-presidente Violeta Chamorro, que venceu Ortega em 1990. Nas eleições deste ano Ortega concorreu com aliados de seu regime e, por tanto, não teve adversários reais.

Leia a nota na íntegra

"O Partido dos Trabalhadores (PT) saúda as eleições nicaraguenses realizadas neste domingo, 7 de novembro, em uma grande manifestação popular e democrática deste país irmão.

Os resultados preliminares, que apontam para a reeleição de Daniel Ortega e Rosario Murillo, da FSLN, confirmam o apoio da população a um projeto político que tem como principal objetivo a construção de um país socialmente justo e igualitário.

Esta vitória será conquistada apesar das diversas tentativas de desestabilização do governo e do bloqueio internacional contra a Nicarágua e seu atual governo, uma situação que penaliza principalmente os mais pobres e necessitados.

Esperamos seguir com a FSLN neste caminho de construção de uma América Latina e Caribe livres e soberanos, uma região de paz e democracia social que possa servir de exemplo para todo o mundo".

Romenio Pereira

Secretário de Relações Internacionais

08 de novembro de 2021.

