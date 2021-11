Pesquisa Quaest: Lula lidera com 48% e Bolsonaro tem 21%; Moro e Ciro empatam em 3º lugar

Entre os nomes mais conhecidos (Bolsonaro, Moro, Doria e Ciro), todos têm rejeição maior do que a do ex-presidente Lula

Dados da pesquisa de intenções de voto sobre a eleição presidencial de 2022 da Quaest para o Banco Gencial revelam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem hoje a preferência de 48% do eleitorado. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro segue com 21%.

Em seguida, aparecem os ex-ministros Sergio Moro (Podemos), com 8%, Ciro Gomes (PDT), com 6%. João Doria (PSDB), Eduardo Leite (PSDB), Rodrigo Pacheco (PSD) e Felipe Dávila (Novo) oscilam entre 0% e 2%. Chama atenção na pesquisa o crescimento da rejeição a Bolsonaro: 69% dos entrevistados afirmam que o atual presidente não merece mais quatro anos de mandato.



Intenções de voto no primeiro turno

Cenário 1 (com Doria)

Lula: 48%



Bolsonaro: 21%



Sérgio Moro: 8%



Ciro Gomes: 6%



João Doria: 2%



Rodrigo Pacheco: 1%



Eduardo Leite: não pontuou



Felipe Ávila: 0%



Branco, nulos ou não vai votar: 10%

Indecisos: 4%

No segundo cenário analisado pela pesquisa, em que sai Doria e entra o governador gaúcho Eduardo Leite como candidato do PSDB, Lula também lidera as intenções de voto do primeiro turno com 47%, seguido por 21% de Bolsonaro. Em seguida, aparecem Sergio Moro (8%); Ciro Gomes (7%); Rodrigo Pacheco (1%) e Eduardo Leite (1%). Felipe d’Avila não pontuou. Os votos brancos e nulos somaram 10%, e 4% dos eleitores se declararam indecisos.

Cenário 2 (com Eduardo Leite)

Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (sem partido): 21%



Sergio Moro: 8%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Eduardo Leite (PSDB): 1%

Rodrigo Pacheco (PSD): 1%

Brancos e nulos: 10%

Não sabem/Indecisos: 4%

Nas simulações de segundo turno, Lula teria 57% dos votos contra 27% de Bolsonaro. Contra Moro, Lula mantém 57%, e o ex-juiz fica com 22%. Na disputa com Ciro, são 53% para Lula e 20% para o candidato do PDT. Os tucanos pontuam menos.

Segundo turno

Lula (57%) x Bolsonaro (27%)

Lula (57%) x Moro (22%)

Lula (53%) x Ciro Gomes (20%)

Lula (57%) x Eduardo Leite (14%)

Lula (58%) x João Doria (13%)

Lula (59%) x Rodrigo Pacheco (12%)

A baixa rejeição a Lula (39%) e alta rejeição de Bolsonaro (67%) evidenciam por que o cenário eleitoral continua tão favorável ao petista. Entre os nomes mais conhecidos (Bolsonaro, Moro, Doria e Ciro), todos tem rejeição maior do que a do ex-presidente.

A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 6 de novembro, com 2.063 pessoas entrevistadas, todas com 16 anos ou mais. A coleta dos dados foi realizado por meio de entrevistas face-a-face através da aplicação de questionários estruturados. O nível de confiança nos dados é de 95% e a margem de erro é de 2.2 pontos percentuais.

