Nicaraguenses residentes no Brasil assinam carta de repúdio a apoio de PT a Ortega

Um grupo de intelectuais e ativistas nicaraguenses que vivem no Brasil enviou uma carta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, manifestando “surpresa, frustração e indignação” com a nota do partido que celebrou a vitória de Daniel Ortega nas eleições do último domingo, 7.

Na carta aberta, o grupo de nicaraguenses afirma que os petistas estão sendo coniventes com a repressão promovida por Ortega, que se mantém no poder há 14 anos.

“Com essa postura, o PT faz vista grossa a inúmeras reclamações de instâncias democráticas e redes de organizações de direitos humanos, que em diversas ocasiões já questionaram e denunciaram a escalada autoritária de Ortega e a ilegitimidade do recém-encerrado processo de votação”, diz o texto.

Após a repercussão negativa tanto entre apoiadores e quanto opositores, o PT (Partido dos Trabalhadores) excluiu a nota de saudação às eleições de seu site oficial. O pleito, que não é reconhecido pelas principais democracias ocidentais, foi realizado sem a presença de opositores, que foram presos.

Nesta quarta-feira, 10, Gleisi Hoffmann, se pronunciou sobre o assunto pelo seu perfil no Twitter. Segundo afirma, a nota não foi submetida à direção partidária. "Posição PT em relação qq país é defesa da autodeterminação dos povos, contra interferência externa e respeito à democracia, por parte de governo e oposição", acrescentou.

