Genial/Quaest: Com rejeição em alta, governo Bolsonaro tem pior avaliação do ano

A aprovação do governo Jair Bolsonaro (sem partido) atingiu o pior momento no ano, conforme dados da Pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 10. De acordo com o levantamento, a avaliação negativa do governo subiu de 53%, em outubro, para 56%, neste mês. Enquanto isso, a aprovação variou de 20% para 19% no mesmo período.

O levantamento indica também que Bolsonaro vem perdendo popularidade inclusive entre quem votou nele em 2018. Até agosto, 52% de seus eleitores avaliavam o atual governo como positivo, contra 15% que consideravam negativo. Agora, esses índices são 39% e 28%, respectivamente. Na primeira edição da sondagem, em julho, os percentuais de eleitores que consideraram o governo Bolsonaro negativo era 45% e positivo, 26%.

Os dados revelam ainda que 69% das entrevistados acham que Bolsonaro não merece mais quatro anos de governo, em sintonia com a piora das perspectivas em relação à economia, uma vez que, para 73% dos entrevistados, houve piora na situação econômica.



Na perspectiva regional, o governo é mal avaliado no Norte e no Nordeste do país, com 59% e 60%, respectivamente. Nas outras regiões, o percentual de avaliação negativa ficou em 54%, e em escalada desde setembro, quando a avaliação desse mesmo percentual ficava entre 36% e 37%.

O motivo principal para a crescente desaprovação é a situação econômica do brasileiro. Em julho, 41% dos brasileiros diziam que a pandemia de Covid-19 era o maior problema do país e 28% a economia. Agora, 48% acham que a economia é o maior problema, e apenas 17% a saúde.

A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 6 de novembro, com 2.063 pessoas entrevistadas, todas com 16 anos ou mais. A coleta dos dados foi realizado por meio de entrevistas face-a-face através da aplicação de questionários estruturados. O nível de confiança nos dados é de 95% e a margem de erro é de 2.2 pontos percentuais.

