Filiação de Bolsonaro ao PL tem data marcada para o próximo dia 22

Em entrevista a uma rádio do Espírito Santo, o presidente afirmou ainda que reúne-se nesta quarta, 10, com o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, para acertar detalhes de sua filiação

O Partido Liberal (PL) confirmou nesta quarta-feira, 10, a filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Com isso, a cerimônia de filiação do mandatário está prevista para acontecer no dia 22 de novembro.



Em entrevista à Rádio Cultura FM, do Espírito Santo, o presidente afirmou ainda que reúne-se ainda nesta quarta, 10, com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, para acertar detalhes de sua filiação. "É a última conversa com ele. Acho que nós devemos bater o martelo hoje", declarou Bolsonaro. "É 99,9%, depende da última conversa hoje", acrescentou.

Com o ingresso no PL, a expectativa é que o presidente anuncie sua candidatura à reeleição em 2022. A filiação de Bolsonaro deve ainda mexer com o partido e intensificar o trânsito de opositores e apoiadores, deixando e aderindo ao partido, respectivamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Figuras como o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), não receberam bem a chegada do presidente à legenda. “Não tenho como negar que é um profundo constrangimento para mim dividir o mesmo partido com presidente Bolsonaro”, declarou.

Bolsonaro está sem partido desde novembro de 2019, quando deixou o PSL. O chefe do Executivo tentou emplacar a criação do Aliança pelo Brasil, que ainda está em processo de reunião de assinaturas de apoiadores para homologação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Nesse decurso, o mandatário teve conversas avançadas com outras duas siglas: o Partido da Mulher Brasileira e o Patriota. No primeiro, um mal-entendido com o presidente da legenda impediu as negociações. Já no Patriota, a discussão sobre a adesão do mandatário causou uma racha interno que culminou no afastamento do então presidente do partido, Adilson Barros.

Filiado ao Patriota em março deste ano, o senador Flávio Bolsonaro sinalizou uma "tendência natural" na filiação do pai.



Outros dois partidos também estiveram no radar do presidente e de seus aliados para a disputa da reeleição no ano que vem: o Progressistas, de Ciro Nogueira, e o PTB, de Roberto Jefferson.



Durante a entrevista, Bolsonaro comentou ainda um suposto acordo que teria sido feito por ele de que caberá ao Progressistas, partido do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL), a indicação do vice na chapa para disputar a reeleição. Ele chamou a informação de "especulação".

Tags