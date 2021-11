Cid Gomes diz que deputados que votaram a favor da PEC dos precatórios no 2° turno sairão do PDT

Depois da suspensão da pré-candidatura de Ciro, boa parte dos deputados do PDT mudaram o voto no segundo turno; cinco pedetistas não mudaram a posição

O senador cearense Cid Gomes (PDT) afirmou, nesta quarta-feira, 10, que os cinco deputados pedetistas que votaram “sim” na discussão em segundo turno da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos Precatórios devem sair do partido. O tema fez com que o presidenciável da legenda, Ciro Gomes, colocasse sua candidatura na condicional após o apoio da bancada pedetista no primeiro turno. O PDT orientou pela rejeição à proposta. A declaração de Cid foi dada em entrevista ao portal UOL.

Os deputados Alex Santana (BA), Flávio Nogueira (PI), Marlon Santos (RS), Silvia Cristina (RO) e Subtenente Gonzaga (MG) votaram a favor da PEC no segundo turno, mesmo com a orientação contrária da legenda trabalhista. O texto foi aprovado em segundo turno na Câmara na última terça-feira com 323 votos a favor; eram necessários pelo menos 308.

"Esses deputados, podem ter certeza, sairão do partido na hora que a legislação permitir. Sinceramente, acho que não vale a pena abrir um processo, judicializar. Só vale a pena se você abrir um processo e expulsar se for para o suplente assumir. Se expulsar e ele continuar como deputado não vale o esforço", disse Cid na entrevista.

O senador citou nominalmente o caso de Flávio Nogueira, projetando que o deputado já está esperando a janela partidária, em março, para sair do PDT. Para Cid, a decisão de Ciro em suspender a pré-candidatura à presidência foi racional, pensada e contribuiu para avanços. O senador sustenta que a proposta deverá ter um tratamento diferente no Senado, onde os diversos assuntos tratados no texto poderão ser apreciados separadamente.

Cid dedicou boa parte do tempo a explicar a posição do PDT na questão dos precatórios (dívidas de órgãos públicos com pessoas e empresas, já transitadas em julgado e cujo pagamento é obrigatório). Segundo ele, o que houve na Câmara foi a inclusão de assuntos diversos no texto da proposta de emenda, por parte dos apoiadores do Governo, para facilitar sua aprovação. Disse também que o PDT participou de negociações a respeito da PEC, com vistas à “redução de danos” e melhoria na proposta, mas que Ciro não estava a par disso.



