Célio Studart: nova posição do PDT não afeta votação da PEC dos Precatórios

O deputado federal Célio Studart (PV-CE) criticou, durante participação no Programa Jogo Político, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, em votação de 2º turno na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, 9. Para o parlamentar, mesmo com os protesto do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), - o que resultou no recuo de deputados pedetistas - o resultado final não deve mudar de forma considerável.



>> Câmara aprova PEC dos Precatórios com 323 votos

"O que alterou foi a posição do PDT com a manifestação do Ciro Gomes e do PSB, com o presidente Carlos Siqueira dizendo que ia expulsar os integrantes do partidos que votassem a favor. Porém, não acredito que isso modifica consideravelmente os votos que já havia a favor da PEC", avaliou Célio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o parlamentar, deputados da base do governo possuem "naturalmente" outras pendências com ministérios e que a relação com o governo federal está além do orçamento secreto.



LEIA MAIS l Entenda o que é o "orçamento secreto", emendas sob investigação do STF e TCU



Nesta terça, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para derrubar o chamado orçamento secreto – as emendas do relator. Como o recurso foi usado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP) para conquistar apoio à proposta, o resultado pode afetar o dia em que a Casa retoma a análise da PEC dos Precatórios.

Para Célio, algum eventual impacto na votação deve ser mínimo. "Eu acredito que no fim das contas o que há na imaginação dos deputados é de que, apesar dessa decisão, algo será feito de modo que não prejudicará o pagamento dessas emendas", avalia.



Tags