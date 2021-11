MTST promove marcha contra a fome com a presença de Boulos e Pe. Júlio em São Paulo

A insegurança alimentar no País atingiu 55,2% dos domicílios no ano de 2020, de acordo com levantamentos do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil.

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), em parceria com a Frente do Povo Sem Medo, está organizando em São Paulo, no sábado, 13, uma marcha contra a fome no país. A manifestação contou com a presença do pré-candidato ao governo paulista, Guilherme Boulos (Psol) e do Padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A marcha está marcada para iniciar às 13 horas e tem como ponto de partida a estação Paraíso do metrô. A manifestação seguirá o percurso até a praça da Sé, onde termina o trajeto. Os organizadores estão prevendo a presença de pelo menos 20 mil pessoas.

Esta não é a primeira manifestação promovida pelo MTST em defesa da causa. No fim do mês de setembro o movimento fez um protesto simbólico para salientar o crescente problema da fome no país. Na ocasião, o MTST escolheu como local para o ato, o edifício-sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

Os líderes do movimento apontam que o aumento considerável da situação da insegurança alimentar que o Brasil enfrenta, tem como base as políticas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Enquanto as desigualdades sociais estão cada vez mais demarcadas, as classes sociais mais abastadas vêm também enriquecendo cada vez mais, explicam os organizadores.

A insegurança alimentar no País atingiu 55,2% dos domicílios no ano de 2020, de acordo com levantamentos do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, elaborado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Esses dados também apontam que a fome atingiu 19 milhões de brasileiros no mesmo ano, durante a pandemia.

