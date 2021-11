Lady Gaga conta que usou vestido à prova de balas para cantar na posse de Joe Biden

A artista contou ainda que a posse de Biden foi um momento de tensão, e que ela própria esteve no Capitólio no dia anterior à procura de evidências de uma possível insurreição na cerimônia

Em entrevista à Vogue britânica, a cantora Lady Gaga revelou que usou vestido à prova de balas durante a posse do presidente norte-americano Joe Biden, no dia 20 de janeiro deste ano. "Usei um modelo Schiaparelli para a inauguração e ninguém sabe disso, mas esse é um vestido à prova de balas", disse a cantora de 35 anos.

A artista contou ainda que a posse de Biden foi um momento de tensão, e que ela própria esteve no Capitólio no dia anterior à procura de evidências de uma possível insurreição na cerimônia.

"Quando eu estava no Capitólio, um dia antes da inauguração, lembro-me de andar por aí procurando evidências de insurreição", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Opositora do ex-presidente Donald Trump, Gaga disse sentir medo durante o governo do republicano e afirmou se orgulhar de ter participado da posse de Biden; ela fala do episódio como algo que pretende contar para os seus filhos.

"Esse deve ser um dos dias dos quais mais me orgulho em toda a minha vida. Como muitas pessoas na América, senti um medo profundo quando Trump era presidente. Me livrar do 45° (presidente) e recepcionar o 46° é algo que poderei contar para os meus filhos".

Joe Biden, de 78 anos, tomou posse no dia 20 de janeiro como o 46º presidente dos Estados Unidos, sucedendo o republicano Donald Trump. O democrata venceu as eleições de novembro de 2020 com ampla maioria dos votos: foram 306 votos eleitorais contra 232 do seu adversário.

Tags